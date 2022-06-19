الغرف التجارية: ثقافة المواطن المصري تجاه الدواء المستورد خاطئة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن مصر تمتلك صناعة الدواء منذ فترة الثلاثينيات، والقيادة السياسية والحكومة دائمًا لديها نظرة مستقبلية للدواء والغذاء في مصر، اللذين يعدان أمنًا قوميًا، ولذلك تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء والدواء.

في كل موجات فيروس كورونا كان لدينا اكتفاء ذاتيا من الدواء

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «تن»، أننا في كل موجات فيروس كورونا كان لدينا اكتفاء ذاتيا من الدواء، ولكن المشكلة الحقيقية هي ثقافة المواطن الذي لم يقتنع إلا بالأدوية المستوردة على الرغم من وجود بدائل مصرية بأسعار أقل وبذات المادة الفعالة ومن هنا تبدأ شائعات نقص الأدوية.

هناك مصالح من وراء شائعات نقص الدواء لزعزعة الأمن الدوائي في مصر

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، خلال مداخلته مع الإعلاميين كريم حاتم وياسمين سيف، أنه لابد من تغير تلك الثقافة لأن الاسم العلمي للدواء هو الأساس، وهو الأمر الذي يفرق بتأثير الدواء وفاعليته، وليس اسم الشركات المصنعة له، مشددًا على أنه لا يوجد نقص دواء في مصر والبدائل موجودة في الأسواق، وهناك مصالح من وراء شائعات نقص الدواء لزعزعة الأمن الدوائي في مصر.