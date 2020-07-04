فيديو.. "تصنيع الدواء": اللقاح هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن الشركة الأم المنتجة لعلاج الريمديسيفير، الذي يستخدم كعلاج لمرضى ومصابي فيروس كورونا أجرت أبحاثا موسعة على علاج مرضى كورونا باستخدام عقار الريمديسيفير، موضحا أن النتائج أظهرت أن الدواء يأتي بنتائج ولكنه يأتي بنتائج فقط مع حالات معينة تحت جهاز التنفس ممن يقل نسبة الأكسجين لديه عن 94%.

وأضاف رمزي خلال حواره مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أن نتائج علاج الريمديسيفير تتمثل في تقليل عدد الأيام التي يقضيها المريض على جهاز التنفس من 15 يوما لـ11 يوما، خصوصا وأنه عبارة عن حقنه بالوريد، ولذلك يجب أن يكون هذا العلاج تحت إشراف طبي وفي ظروف صحية محددة لمصابي كورونا ولها بعض الأضرار الجانبية.

وشدد رمزي على أن التعامل مع فيروس كورونا وعلاج مصابيه ليس له إرشادات رسمية تحدد طريقة التعامل مع مريض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مازال يحمل في جعبته الكثير وكل يوم يتم اكتشاف جديد عنه، وهناك دلائل كثيرة على أن هذا الفيروس لم يأتي بأسراره بعد والتسرع بالاستشهاد ببعض نتائج المواقع البحثية والتعامل معه على أنه علم ويقين خطأ كبير وقع به العالم كله.

واستكمل رمزي أن مشكلة فيروس كورونا ليس في القضاء عليه وعلاجه ولكن مشكلته هو أن الفيروس يسبب آثار سلبية صحية ويسبب مشكلات كبيرة في أجهزة الجسم مثل التأثير على الكلى والكبد، مشددا على أن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو اللقاح.