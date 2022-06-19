الحكومة: لا صحة لأدء امتحانات الثانوية في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

تأدية الامتحانات بدء من يوم 20 يونيو الجاري

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدء من يوم 20 يونيو الجاري.

امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو

وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بدايةً من 20 يونيو، حيث يؤدي الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو، وتعقد الامتحانات في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس، والتي يؤديها الطلاب بنظام البابل شيت، وبدون ورقة مفاهيم، ويتم تصحيحها إلكترونياً من خلال كنترولات الثانوية العامة.

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