طلاب: «بنحلم بتقفيل الامتحانات ودخول كليات القمة»

يلجأ بعض الطلاب لتلك السماعات ويسعون للحصول عليها، ظناً منهم أنها الملاذ الآمن لعبور الامتحانات، فتقول «سمر»، طالبة بالثانوية العامة، إن مستواها الدراسى جيد وتحصل على دروس خصوصية بكل المواد، ولكنها تحلم بـ«تقفيل المواد» والالتحاق بكليات القمة مثل الطب، مضيفة: «السماعة هتضمن لى ده، وبعدين هبقى أذاكر فى الكلية، المواد اللى بندرسها ليست مقياساً للذكاء، المهم المجموع».

وقال «محمد»، طالب بالصف الأول الجامعى، إن والديه أصرّا على شراء سماعة الغش بالثانوية العامة، حتى يحصل على المجموع اللازم، ويلتحق بالجامعة مثل إخوته، متابعاً: «السماعة كانت صينى وأصابها عطل بنهاية الامتحانات، وحالياً أسعى لشراء أخرى أمريكى لامتحانات الجامعة».

فيما قالت «نجوى»، ولية أمر طالب بالمرحلة الثانوية، إنها سعت لشراء «سماعة الغش»، مبررة ذلك بأن ابنها «ولد وحيد على خمس فتيات»، وتريد أن تحجز له مقعداً بإحدى كليات القمة، مضيفة: «ربنا وحده عارف الثلاثة آلاف جنيه تمن السماعة جبتهم منين، لكن عايزة أأمن مستقبل ابنى».

«شوقى»: عقوبة الغش تصل للسجن

حول جهود وزارة التربية والتعليم للتصدى لتلك النوعية من الغش، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قانون الغش الجديد تصل عقوبته إلى السجن والغرامة المالية وحرمان الطالب من العام الدراسى، مؤكداً تطبيق قانون الغش الإلكترونى بقسوة، وتحويل الطالب الغشاش إلى النيابة، داعياً الطلاب لعدم الغش فى امتحان الثانوية حتى لا يتعرضون للعقوبات.

ولفت وزير التعليم، فى أكثر من مناسبة، آخرها اجتماعه مع مديرى مديريات التعليم قبل أيام، إلى أن قانون التعليم السارى ينص على أن تكون امتحانات الثانوية العامة عبارة عن أسئلة موحدة لتحقيق العدالة بين الطلاب، خاصة أن دخول الجامعات مرتبط بمكتب التنسيق.

وأضاف أنه يهدف لتغيير هذا القانون، وأن تكون هناك نماذج مختلفة للأسئلة، موضحاً أن الامتحانات الدولية تكون لها مواصفات من خلال قياس مخرجات التعلم، وارتباط العدالة بأن يُسأل الطالب نفس السؤال غير صحيح.

«التعليم»: نواجه الظاهرة بفحص الطلاب بالعصا الإلكترونية

وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التعليم بسوهاج، إنه حسب تعليمات الوزارة فإن المديرية توفر عصا إلكترونية لفحص الطلاب والكشف عن أى أجهزة معدنية أو إلكترونية معهم ليتم ضبطها، وتطبيق الإجراءات القانونية فوراً على المخالف، مضيفاً أن فحص العصا يتم قبل بدء الامتحان وأثناءه.