التعليم: الخروج بكتب المفاهيم من لجان الامتحانات مثل الهروب بورقة الاختبار

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بضرورة سرعة تسكين رؤساء اللجان وسرعة استلام ورق استكمال كتيب المفاهيم ويسلم يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها واستمرار غلق صفحات المدارس والنشر علي الصفحة الرسمية للإدارة ومراجعتها وتوفير كافة مستلزمات رؤساء اللجان.

التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة بكتيب المفاهيم

وشدد «عطية» في بيان له، على ضرورة وجود سيارات الإدارات بالمطبعة في تمام السادسة مساء وإرسال بيان بالمدارس المرشحة للزيارة وكتيب المفاهيم والذي تم استلامه من مخازن المديرية وتسليمه لرؤساء اللجان وفق الإحصاءات بدقة بالغة ليتم تسليمه للطلبة قبل الامتحان ويوقع الطالب على استلامه، حيث يتم استرداده في نهاية كل امتحان وحفظه بكنترول اللجنة، مؤكدا التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة فيه وغير مسموح للطالب نهائيا الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة وإذا حدث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويعامل معاملة الهروب بورقة الامتحان ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموجه الأول مسؤول من وضع الأسئلة حتى إعلان النتيجة

وأكد محمد عطية ، أنه يقترن إخلاء طرف رؤساء اللجان بتسليم كتيبات المفاهيم كاملة، لافتا إلى ضرورة الالتزام بآلية عقد امتحان الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الحالي 2022/2021 حيث يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من 50% في أي مادة) أداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد مهما كان عددها و تُعقد الامتحانات ورقية في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأكد مدير المديرية مسؤولية الموجه الأول من وضع الأسئلة الامتحانية واختيار المصححين وحتى إعلان النتيجة.