«العهد» مشروع تخرج طلاب «إعلام بني سويف»: فيلم يناقش ترابط فئات المجتمع

نفذ مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، فيلما بعنوان «العهد»، وذلك للتأكيد على الترابط بين فئات المجتمع.

ويهدف الفيلم للإشارة إلى روح الترابط والألفة الموجودة بين الطبقات والقطاعات المختلفة، وأن الاختلاف بين الأماكن لا يمحي الروح المصرية التي تفرض ذاتها على كل مكان فيها.

فريق العمل من محافظات مختلفة

وتتولى الدكتورة مروة عبدالله، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، مهمة الإشراف على مشروع التخرج، رفقة الدكتورة فاطمة الزهراء محمد المدرس المساعد بالقسم، وذلك تحت الإشراف العام من قبل الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

والفيلم من إخراج الطالب محمود طلب، ويتألف باقي فريق العمل من مجموعة من الطلاب، هم ميار عبدالوهاب مساعد مخرج، وأحمد جابر مدير التصوير والإضاءة ومونتير، وأحمد عبدالعال وسها مختار ومارثا صبحي ومريم صلاح في الإعداد، ومحمد مدحت للجرافيك ديزاينرز ومصور، ومريم ياسر وميار محمد للسوشيال ميديا، وديبورا صفوت منسق فني، وشروق طارق، علاقات عامة.

«طلب»: نسلط الضوء على الترابط

وأكد محمود طلِب، مخرج الفيلم ، أن الفريق استفاد كثيراً من التجربة التي خاضوها في محافظة بني سويف - حيث مقر الجامعة -، فعلي الرغم من أنهم من محافظات مختلفة باختلاف ثقافة كل محافظة عن الأخرى، إلا أن هناك بعض المبادئ والأعراف التي كانت تشترك بين جميع المحافظات، وهو ما جعلهم لا يشعرون بالغربة بل شعروا أن هناك صلة قرابة تربط بينهم.

وأضاف طِلب «نسلط الضوء على الترابط بمختلف أشكاله، ونسعى لعرض ذلك التنوع حتي يري كل مُتفرج نفسه في لحظة من الفيلم، وحتى نستعرض الروح التي تربطنا ونشعر جميعًا تجاهها بالألفة».