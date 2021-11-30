جامعة بنها تبحث أوجه التعاون مع معهد الإذاعة والتلفزيون والقومي للسكان

التقى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وذلك بغرض بحث أوجه التعاون والتنسيق مع معهد الإذاعة والتلفزيون والمجلس القومي للسكان.

رئيس جامعة بنها: نؤمن بالدور المحوري للإعلام

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إيمانه بالدور المحوري للإعلام في صناعة الوعي المجتمعي، وحرصه الشديد على تطوير آليات العمل الإعلامي داخل الجامعة، ومواكبة التطور التكنولوجي المتواجد على الساحة الإعلامية، مشيرًا إلى أن تأسيس التعاون مع معهد الإذاعة والتلفزيون، يأتي في إطار العمل على وضع برامج تدريبية إعلامية متكاملة لخدمة طلاب الجامعة، من خلال ستديو جامعة بنها، المزمع إطلاقه قريبًا، والذى سيساهم في تنفيذ حملات إعلامية تستهدف التوعية بالقضايا السكانية وغيرها من القضايا الوطنية الهامة.

من جانبه أشاد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، بقيام جامعة بنها بتأسيس ستديو لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية توظيفه في خدمة قضايا مجتمعية مختلفة، وإطلاق العديد من المبادرات التى تتعلق بالتوعية بقضايا السكان.

تعاون بين جامعة بنها ومعهد الإذاعة والتلفزيون

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون، أوجه التعاون المحتملة بين جامعة بنها والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في المعهد، والتي ستشمل العديد من نقاط التعاون منها توفير التدريب العملي للطلاب داخل الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى استحداث دورات تدريبية شاملة لصقل المهارات الفنية والإعلامية لطلاب جامعة بنها، وذلك بهدف نقل خبرات الهيئة الوطنية للإعلام لطلاب الجامعة، والعمل على رفع مهارة الطلاب، وإنتاج مواد إعلامية تساهم في زيادة الوعي تجاه قضايا مختلفة.

وفي ختام اللقاء تفقد رئيس جامعة بنها، بصحبة الضيوف ستديو جامعة بنها للتعرف على الإمكانيات والقدرات الفنية للاستديو، والتباحث في أوجه التعاون المتعلقة بتشغيله بما يخدم القضايا الوطنية المختلفة، والمساهمة في تعليم وتدريب طلاب الجامعة ومساعدتهم في إنتاج مشروعات التخرج.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام عزوز، مستشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.