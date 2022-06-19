153 ألف جنيه إيرادات فيلم العنكبوت لـ«أحمد السقا» خلال 24 ساعة

خطف الفنان أحمد السقا الأنظار من خلال أدائه بفيلم «العنكبوت»، حيث حقق الفيلم أمس ما يقرب من 153 ألف جنيه إيرادات بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت يعيد التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب طويل يصل إلى 6 سنوات، حيث حقق منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 35 مليون جنيه.

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

قدم أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال السقا ومنى زكي

آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة»، في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

فيلم واحد تاني، احتل المرتبة الأولى في الإيرادات بمبلغ 58 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

أبطال فيلم واحد تاني

تصدر فيلم واحد تاني إيرادات الأفلام الأخرى، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.