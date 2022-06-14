«العنكبوت» يحقق نحو 37 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه بدور العرض

حقق الفنان أحمد السقا بفيلم «العنكبوت» أمس، ما يقرب من 131 ألف جنيه من إيرادات دور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم العنكبوت عودة كبيرة للفنان أحمد السقا وتعاونه مع منى زكي بعد غياب طويل، يصل إلى 6 سنوات، حيث حقق منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 37 مليون جنيه.

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

يجسد أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة»، في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

في سياق آخر، احتل فيلم واحد تاني، المرتبة الأولى في شباك الإيرادات، بمبلغ 57 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.