انتخابات فرنسا.. 38% أعلى نسبة مشاركة في الجولة الثانية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، منذ قليل، أنّ نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية حتى منتصف نهار اليوم بلغت نحو 18.99%، وفق نبأ عاجل بثته شبكة قناة «سكاي نيوز» عربية.

الانتخابات الرئاسة في فرنسا 2022

وأكدت الداخلية الفرنسية أن تلك النسبة بمثابة الأعلى من المسجلة في الدور الأول عند حدود منتصف النهار بـ18.43 %، بالإضافة الى أنها الأعلى من الانتخابات التشريعية 2017 المسجلة بـ17.75%.

وتعقد الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية الذراع الأقوى في البرلمان الفرنسي، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش بشكل عام، وفي تمام الساعة السادسة في بعض المدن الكبرى الأخرى.