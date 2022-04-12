ماكرون يتصدر نتائج انتخابات فرنسا 2022 ويواجه «لوبان» في جولة ثانية

تصدرت نتائج انتخابات فرنسا 2022، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج وزارة الداخلية الفرنسية أمس وإعلانها أن المرشحين المؤهلين للدخول في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمنافسة على مقعد الرئيس هما الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، مؤكّدة أن ماكرون تصدّر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.

«ماكرون» يتصدر نتائج انتخابات فرنسا 2022

ونجح الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته «ماكرون» في تصدر نتائج انتخابات فرنسا 2022 في الجولة الأولى، رغم أنَّه لم يحشد للتصويت في مرحلة الدعاية الانتخابية، إذ عقد ماكرون مؤتمر انتخابي واحد لأنصاره على عكس المرشحة «مارين لوبان» التي وصفت، عدة وسائل إعلام محلية، حملتها الانتخابية بالمنظمة والقوية.

ورغم الحملة القوية للمرشحة «لوبان» إلا أنَّها لم تستطع أن تخطف الصدارة من «ماكرون» الذي تصدر نتائج انتخابات فرنسا 2022، لاختيار الرئيس الفرنسي الـ12 في الجمهورية الفرنسية، وبحسب محللين سياسيين فإن موقف «ماكرون» السياسي وتأييده لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أضافت إلى رصيده الانتخابي، بحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية.

ووفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات الفرنسية، فإن الانتخابات تتم على المرحلتين الأولى يتم اختيار أكثر اثنين من المرشحين حصلوا على نسبة أصوات، ليتم بعد ذلك دخولهم الجولة الثانية للانتخابات التي يترتب عليها اختيار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

«لوبان» في المرتبة الثانية بنسبة23.1%

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نتائج انتخابات فرنسا 2022، بنسب الأصوات التي حصل عليها المرشحين الـ12، وجاء الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته «ماكرون» في المرتبة الأولي بأصوات أصوات 9.785.578 بنسبة 27.8%، وجاءت بعده في المركز الثاني مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بعدد أصوات 8.136.369 صوت بنسبة 23.1%، ومازال عدد كبير من الفرنسيين في انتظار المرحلة الثانية للانتخابات الفرنسية والتي من المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري.