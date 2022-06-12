أعلنت فرنسا فتح صناديق الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انتخابات مجلس النواب

وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، يتجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع لملء مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 577 مقعدًا، إذ تمّ تسجيل 48.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التي تنتهي يوم الأحد الساعة 8 مساءً بتوقيت باريس، وتأتي الجولة الثانية بعد أسبوع في 19 يونيو.

أول انتخابات تشريعية فرنسية

وفي أول انتخابات تشريعية فرنسية يوم الأحد الماضي، بلغ معدل الامتناع عن التصويت 51.3 %، وهو رقم قياسي للجولة الأولى من انتخابات برلمانية فرنسية.

يقول المراقبون إنَّ هذا الرقم القياسي يمكن كسره هذه المرة، وهبط عدد قليل من أشقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذه المستويات المنخفضة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية - فقط كرواتيا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا، وفقًا لأرقام من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقره ستوكهولم.