طبيبة نفسية تحذر أولياء الأمور قبل بدء امتحانات الثانوية: «القلق المستمر خطر»

قالت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن الطالب يشعر بالقلق وقت الامتحانات، والقليل منه لا يضر بل يحفظ القدرات ويعطي الطالب مزيدا من التركيز لمدة أطول، مؤكدة أن التحفيز مهم لتشجيع الطالب على الاستمرار لتحقيق طموحاته.

التحفيز المستمر له نتائج مهمة في التركيز

وأوضحت جابر، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أنه من الضروري تحفيز الطلاب من قبل أولياء الأمور، ما يساعدهم على التركيز واستيعاب المعلومات، ويجب على الأمهات في حالة قلقها الزائد الابتعاد عن الطلاب لعدم نقل القلق إليهم وخاصة وقت الامتحانات.

وأشارت إلى أن الطالب له قدرات محددة لا بد أن يعرفها أولياء الأمور ويتوقع النتائج المحتملة، «بلاش نحمل الأولاد فوق طاقتهم وأهدافنا تكون واقعية بالنسبة لقدرات الطالب، وأحيانا بعض أولياء الأمور بينسوا مجهود الطالب وبيوجهوا له كلام سلبي بشكل مستمر وده غلط مش هيخلي الطالب واثق في نفسه».

الأخبار السلبية للطلاب وقت الامتحانات خطر

وأكدت مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن نقل الأخبار السلبية للطلاب وقت الامتحانات وخاصة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر خطير لا بد من الانتباه إليه، «الطالب بيكون في مرحلة مقلقة ومخيفة لازم نساعده ونوفر له بيئة هادية ومناسبة للمذاكرة والتركيز».