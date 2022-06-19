«المالية» تستجيب لطلب النائب مصطفى سالم بتحويل 520 مليون جنيه استثمارات لسوهاج

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تحويل 520 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية لمحافظة سوهاج أمس.

وقال معيط خلال مناقشة الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن النائب مصطفى سالم تحدث إليه، وأنه بالفعل تمت الاستجابة وتحويل المبلغ أمس، ورد الوزير أن الناىب كلمني عن عدم تحويل 300 مليون جنيه مستحقة لسوهاج من قرض البنك الدولي.

تراجع مخصصات المشروعات الاستثمارية لمحافظة سوهاج

وأثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تراجع مخصصات المشروعات الاستثمارية لمحافظة سوهاج أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة وعدم تحويل 300 مليون مستحقة لسوهاج من قرض البنك الدولي وهو ما رد عليه الوزير بأنه تم تحويل المبلغ الـ520 مليون جنيه.

وناقشت الجلسة للمجلس بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023.

تقرير الموازنة العامة للدولة

وكشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023، عن زيادة في موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022-2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022-2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو 61 مليار جنيـه لتصل إلى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وتضمن التقرير أبرز مؤشرات الموازنة العامة، ومن أبرز المؤشرات ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022-2023 إلى تريليون و508 مليارات جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار جنيه.