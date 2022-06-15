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مدبولي: 10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. وسنسددها من «احتياطي الموازنة»

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محمد مجدي
02:10 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تأجيل الزيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، سيحمل موازنة الدولة 10 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الدولة والحكومة تسعى لإزالة الأعباء قدر الإمكان على المواطن المصري.

وأوضح أن هذه القيمة ستسد من بند الاحتياطي في الموازنة العامة للدولة، مضيفا: «أقل عبء نمرره على المواطن».

وشدد على أن الدولة المصرية تتحمل عن المواطن الكثير، موضحاً أن مصر لا تقارن نفسها بدول أخرى، لكن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات على مواطنيها.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.