خبير: الموازنة بين مواجهة التضخم والحفاظ على الاستثمارات معادلة صعبة

قال أيمن ياسين، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار يقل مع زيادة معدل التضخم، ولكن علينا أن نعي بأن فرص الاستثمار تزيد أيضًا مع الالتزامات، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على مواجهة أزمة التضخم من خلال رفع معدل الفائدة، مؤكدا أن بعض الدول تعمل على الموازنة بين مواجهة التضخم والحفاظ على الاستثمارات، وهذه معادلة صعبة للغاية.

الاستثمار خلال التضخم يكون في الذهب

وأضاف «ياسين»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الاستثمار خلال التضخم يكون في الذهب كملاذ آمن، وبعض المستثمرين يتصيدون الفرص الاستثمارية التي تحقق عائدا قويا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الاستثمار في أسهم البورصة يعد أفضل استثمار في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع التضخم من خلال حزمة من القرارات.

الدولة نجحت في زيادة الصادرات بنسبة 40%

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الحزمة مرتبطة برفع سعر الفائدة، وتداول العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي فقط حتى لا يكون هناك منفذ للسوق السوداء، خلاف العمل على زيادة الإنتاج في كافة المجالات، كما أن الدولة نجحت في زيادة الصادرات بنسبة 40% خلال الربع الأول من هذا العام، مضيفًا أن الدولة تواجه التضخم بحزمة من القرارات المتداخلة المكملة، وليس من خلال رفع سعر الفائدة فقط مثلما فعلت بعض الدول، كما أن التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، ما يسبب فائضا لدول الخليج، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل الأماكن حول العالم لتوجيه هذه الفوائض المالية.