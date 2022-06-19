برلماني: توجه الدولة لتطوير البنية التحتية يؤكد الحرص على زيادة معدل النمو

قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وعزمت القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية واجهت عددا من التحديات ولكنها تمكنت من التغلب عليها بفضل الإرادة السياسية والإصرار على إحداث تنمية شاملة.

الدولة أنفقت نحو 500 مليار دولار على تحسين البنية التحتية

وأضاف «فرج»، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي عملت على محورين أساسيين، الأول تطوير البنية التحتية وتحسين حياة المواطن المصري بتوفير شبكة حماية اجتماعية لأكثر من 60 مليون مواطن، والثاني تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت نحو 500 مليار دولار على تحسين البنية التحتية، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية المستدامة أمر مهم من أجل تحسين المستوى المعيشي للمجتمع المحلي، لافتا إلى تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «شريان الحياة: فرصة البنية التحتية المرنة» الذي أكد أن البنية التحتية هي جوهر الحياة وركيزة كسب العيش.

عندما تتوفر البنية التحتية في بلد ما بشكل متكامل ينعكس ذلك على انخفاض تكلفة الإنتاج

وشدد «فرج» على أنه عندما تتوفر البنية التحتية في بلد ما بشكل متكامل، وبجودة عالية، ينعكس ذلك على انخفاض تكلفة إنتاج السلع والخدمات ومن ثم انخفاض أسعارها، وهو ما يكون مصدر جذب للمستثمرين ووسيلة لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.