ارتفاع الذهب متأثرا ببيانات النمو الاقتصادي الأمريكي.. وعيار 21 خارج الخدمة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعًا كبيرًا، قبيل عيد الفطر بساعات قليلة، لجميع أعيرة الذهب؛ ليباع عيار 21 الشعبي بسعر 1145 جنيها، وعيار 24 بسعر 1309 جنيهات، ويبلغ عيار 18 نحو 981 جنيهًا، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و160 جنيهًا دون مصنعية.

أسباب ارتفاع الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسباب ارتفاع الذهب يعود إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس من جانب المستثمرين، في ظل المخاوف تجاه التوترات الجيوسياسية، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي، التي جاءت مخيّبة للآمال من توقعات الأسواق، إذ أظهرت القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تسجيل انكماش بنسبة 1.4% خلال هذه الفترة، بما يختلف مع التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1%، بما عزز تعافي الذهب.

وأضاف أنّ ذلك يأتي مع استمرار تفشي فيروس كورونا بالصين، والذي يُعد أحد العوامل الداعمة لأسعار الذهب، إذ أغلقت العاصمة الصينية بكين المزيد من الصالات الرياضية ومراكز التسوق ودور السينما والمجمعات السكنية، اليوم الجمعة، لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس التاجي الخطير، وهو ما يزيد المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني ويدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذ اَمن.

تذبذب أسعار الذهب

وكشف عن أنّ هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الشباب المقبلين على الزواج لشراء الشبكة على الأوزان الخفيفة، وخاصة عيار 18؛ ليتراجع مبيعات عيار21 الشعبي خارج الخدمة مؤقتًا، والذي يستخدم كزينة وخزينة.

ومن جهته، توقّع رفيق العباسي عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، تذبذب أسعار الذهب نتيجة لتعرضها من آن إلى آخر لضغوط قوية بسبب صعود الدولار الأمريكي مؤخرًا بسبب حالة التفاؤل بالأسواق حيال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير، وتحديدًا خلال اجتماعات الفيدرالي الأمريكي واحتمالية رفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية خلال عدة اجتماعات متتالية حتى الوصول إلى معدل الفائدة الحيادي للسيطرة على التضخم المرتفع.