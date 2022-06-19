رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لتطوير البنية التحتية والعنصر البشري

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى لتطوير البنية التحتية والعنصر البشري الذي يدير المنظومة الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف «مندور» في تصريحات صحفية على هامش استقباله لرئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، في جامعة القناة لافتتاح برنامج التوعية بمتطلبات تسجيل المستشفيات، أن الجامعة تتبنى فكر وثقافة الجودة كأساس للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ورافق رئيس الهيئة، الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، ومديري عموم الهيئة، والدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة القناة، والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ونائبه الدكتور أحمد أنور.

غرف عمليات جديدة وتطوير الرنين المغناطيسي

وقال «مندور» إنه تم تجديد وحدة العمليات الكبرى، لتشمل 9 كبسولات مزودة بأحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى توسعة وحدة العناية المُركزة لتضم 15 سريرا إضافة إلى تطوير وحدة الرنين المغناطيسي وإمدادها بالأجهزة الحديثة.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة الاعتماد بقسم طب الأسرة الذي يتميز منذ إنشاؤه بوجود مراكز تابعة له، يتم من خلالها تقديم الخدمات الصحية والأنشطة التعليمية والبحثية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بهدف فهم معايير الرعاية الأولية الحديثة للهيئة العامة للرقابة والاعتماد.

مبنى جديد يضم كافة التخصصات

وقال ناصر مندور إنه يجري إنشاء مبنى للعيادات التخصصية على مدار 4 طوابق على مساحة 2300 متر، ليحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية على مستوى إقليم القناة وسيناء.

وكشف أن المبنى سيعمل على رفع عبء كبير عن كاهل المواطن من عناء السفر وندرة التخصصات، مشيراً إلى انه خلال أيام ستتم مجموعة من الافتتاحات المتميزة داخل المستشفى تشمل الرعاية المركزة الجديدة والعمليات الكبرى والتعقيم المركزي.

دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين

وقال الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تقدم دورات تدريبية متميزة ذات طابع خاص لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية.

وأضاف أن الدورات يتم تحديدها من خلال المنشآت طبقا لاحتياجاتها، ويحاضر بها فريق على أعلى درجات الاحترافية والتخصص في إطار تعاون الهيئة لدعم القطاع الصحي بما يتطابق مع أحدث المراجع العلمية المتفق عليها والمعايير العالمية وأحدث طرق التدريب لتحقيق سلامة المرضى وتحسين الأداء.

وقال الدكتور عادل حسن، إن المستشفى قام بإعداد تقريره حول مشروع تطويره ورفع كفاءته مع الزيارة الأولى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية عام 2020، والآن أصبح الملف واقعاً ملموساً وبدعم من رئيس الجامعة بالتنسيق مع الهيئة نعمل على محورين، وهما رفع كفاءة البنية التحتية وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية للانضمام للمنظومة من خلال وضع السياسات والإجراءات اللازمة.