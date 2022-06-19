برعاية البنك المركزي.. أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة بمشاركة دولية

استضافت القاهرة، اليوم الأحد، أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان «مصر.. بوابتك الاستثمارية إلى أفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة».

البنك المركزي المصري يرعى أول قمة مصرية لاستثمارات رأس المال المخاطر

يأتي ذلك الحدث بالشراكة مع «جي آي زد مصر -GIZ Egypt»، نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (AfricaGrow) ومؤسسة (Changelabs)، وبرعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لمجال التكنولوجيا المالية لها خلال فعاليات هذه القمة.

استعراض الفرص أمام كبار المستثمرين بالعالم خلال القمة

يجدر الإشارة إلى أنَّه خلال هذه القمة التي ستستعرض فعالياتها فرص رأس المال الاستثماري في مصر (Venture Capital Investments) والمنطقة، أمام كبار المستثمرين على مستوى العالم وصناديق رأس المال الاستثماري، مع التركيز على الشركات الناشئة في مصر، وبالأخص العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وكذلك عرض نماذج فريدة وملهمة لقصص نجاحها، بما يعزز فرص هذه الشركات في التوسع والنمو في المنطقة.

فعاليات القمة مستمرة حتى 20 يونيو الحالي

كما أنَّه من المُقرر أن تستمر فعاليات القمة حتى الإثنين 20 يونيو 2022، وذلك بحضور ومشاركة نُخبة متميزة من خبراء الاستثمار في هذا المجال الحيوي ونحو 400 مشارك على المستويين المحلي والعالمي، حيث يتم تنظيم حلقات نقاشية يشارك فيها عدد من شركاء الاستثمار المحدودين (Limited Partners) والعاميين (General Partners)، وكذلك البنوك العاملة بمصر مع إتاحة فرصة التواصل المباشر مع الجهات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات المميزة التي تُكسب القمة أهمية خاصة، بما ينعكس إيجابًا على تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع رأس المال المخاطر.

«أبو النجا»: القمة ضمن مجهودات «المركزي» لتعزيز التكنولوجيا المالية

من جانبه، أكد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنَّ استضافة مصر لهذه القمة ضمن مجهودات البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مناخ داعم لرواد أعمال التكنولوجيا المالية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كل فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة.

أضاف «أبوالنجا» أنَّ القمة تدعم رؤية الدولة لتعزيز التكنولوجيا المالية، التي تعد خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية، لتصبح بوابة رئيسية لصناعة الـ «فينتك» عربيا وأفريقيا.

«حسين»: مصر حققت نمو متسارع في مجال التكنولوجيا المالية

فيما أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أنَّ مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية.

170 مليون دولار استثمارات في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2022

وأضاف «حسين»، أنَّ قطاع التكنولوجيا المالية شهد قفزة في حجم الاستثمارات، ليصل إلى ما يقرب من 170 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 12 ضعفا مقارنة بإجمالي ما تم استثماره في عام 2017.

قمة مصر لرأس المال لتسريع رأس الاستثمار والشركات الصغيرة

من جانبه، قال أندرياس روب، مدير مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من «جي آي زد -مصر»، إنَّ مصر لديها مميزات من حيث الموقع الجغرافي، بين اثنين من الأسواق الحدودية الأكثر أهمية في العالم وهما السوقي الأفريقي والشرق أوسطي.

أضاف «روب»، أنَّه تم تصميم قمة مصر لرأس المال لتسريع رأس المال الاستثماري في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كلاعبين أساسيين في التنمية الاقتصادية مما يوفر نمو هائل وخلق فرص عمل.

تسهم هذه القمة في تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري في مصر ودعم رواد الأعمال المبتكرين والمواهب الشابة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.