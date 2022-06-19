البنك المركزي: مصر نجحت في مواجهة تحديات كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّه سعيد بكونه جزء من القمة المصرية الأولى للاستثمار، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجهود المبذولة للوصول إلى صورة حضارية عن مصر كمركز إقليمي للاستثمارات.

«أبو النجا»: قمة مصر الأولى بوابة إقليمية للاستثمار

وأضاف «أبو النجا» خلال كلمته بالقمة المصرية الأولى للاستثمار المنعقدة على مدار يومين، بعنوان «بوابتك الاستثمارية إلى أفريقيا والشرق الأوسط برنامج رأس المال المخاطر»، أنَّ «القمة تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لوضع مصر كبوابة إقليمية للاستثمارات».

وتابع قائلا: «نحرص على أن تكون القمة بمثابة صناعة لـ التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا»، مضيفا «إنني على ثقة تامة من أن مساحة الاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر تؤكد مسارها الناجح».

إنجازات مصر في مجال التكنولوجيا المالية

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنَّ السبب الرئيسي وراء كل هذا النجاح في مجال التكنولوجيا المالية هو الإيمان القوي بتمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب.

وأشار «أبو النجا» إلى قدرة الاقتصاد المصري التغلب على التحديات التي خلقتها جائحة كوفيد-19، مضيفا أنَّ مصر كانت واحدة من بلدان قليلة استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020، بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والجهود التي وضعت حجر الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات وامتصاص آثارها.

تابع نائب محافظ البنك المركزي أن مصر سجلت معدلات نمو وصلت إلى 8.3% لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022.

القمة المصرية الأولى لرأس المال الاستثماري

تجدر الإشارة إلى إنعقاد القمة المصرية الأولى لرأس المال الاستثماري على مدار يومين، بعنوان «بوابتك الاستثمارية إلى أفريقيا والشرق الأوسط برنامج رأس المال الاستثماري»، وبالتعاون مع AfricaGrow GIZ Egypt ، كما تشرف عليها Changelabs.

وتضم القمة المصرية نخبة من الرواد والبنوك والمستثمرين من جميع دول العالم، والتي تنعقد تماشيا مع التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توفير مناخ استثماري وبيئة مواتية لرواد الأعمال المبتكرين، وخلق وظائف جديدة للمستقبل، واعتماد حلول أكثر ابتكارا في مجال التكنولوجيا المالية القادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة.