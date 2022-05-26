البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ22 مليار جنيه الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، صباح يوم الأحد المقبل، أذون خزانة لصالح وزارة المالية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما، وأذون خزانة أجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري 2021-2022، والذي تقدر التوقعات بأن يسجل نحو 475 مليار جنيه مع نهاية شهر يونيو المقبل، وترتفع تقديرات العجز في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023 إلى نحو 558 مليار جنيه بحسب وزارة المالية.

نوعان من أذون الخزانة

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، طرح نوعين من أذون الخزانة، الأول أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، بينما أعلن طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة تصل إلى 9 مليارات جنيه، لتصل جملة الطروحات لنحو 22 مليار جنيه.

طرح أذون خزانة اليوم

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالي تصل إلى 20.5 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة اجل 182 يوم بقيمة 12.56 مليار جنيه بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وتحدد وزارة المالية أسعار الفائدة على مزادات بيع أذون وسندات الخزانة بناء على متوسط أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أو ما يعادل 3% منذ شهر مارس الماضي على مرتين، الأولى يوم 21 مارس في جلسة استثنائية رفعت فيها الأسعار بنسبة 1%، ثم واصلت رفع أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس الماضي بمقدار 2%.