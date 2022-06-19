عبد المجيد عبدالله يوجه رسالة لجمهوره الكويتي: «عشت معكم الحلم الجميل»

أعرب الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، عن سعادته البالغة كونه أول مطرب يحيي حفلتين على مدار ثلاية ليالي متتالية في دولة الكويت، بسبب الإقبال التاريخي الذى استقبله به جمهوره في الدولة الخليجية.

حفلة ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي

غرد عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» شاكرا جمهوره الكويتي، قائلا: «ثلاث ليالي مثل الحلم الجميل عشتها معاكم حبايبي في الكويت ما راح أنسى فيها محبتكم وفرحتي بـ لقاكم.. بوسة تقدير لـ صغيركم وكبيركم، وشكرا بو فواز الغالي وروتانا وكل القائمين والإعلام.. الله لا يخليني منكم ويجمعنا بمناسبات جاية».

يذكر أن عبد المجيد عبد الله يستعد لإحياء حفلين ضخمين، تقدمهما الهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للفعاليات، من إشراف وتنظيم «روتانا للصوتيات والمرئيات»، سيقامان في ليلتين متتاليتين بـ 24 و 25 يونيو 2022، بمسرح مدينة جدة سوبردورم ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي.

تفاصيل الحفل الغنائي في جدة

وأضاف: «لجدة كل الليالي، وسيقدم الفنان السعودي الكبير في حفليه بجدة برنامجا متكاملا يتضمن أغاني آخر ألبوماته «عالم موازي» وما لم يغنه منه في حفلاته السابقة، إضافة لروائع أغانية القديمة والحديثة من مشواره الفني الكبير، ويصاحبه فيها فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.

يذكر أن البوم عبد المجيد عبد الله الأخير عالم موازي كان قد تضمن ما يقرب من 20 أغنية باللهجة السعودية.