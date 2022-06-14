حفلان لـ عبد المجيد عبد الله في جدة 24 و25 يونيو

تستعد مدينة جدة السعودية، ضمن فعاليات أيامنا الحلوة في «موسم جدة»، لاستقبال نجم الأغنية السعودية عبد المجيد عبد الله، في حفلين ضخمين، تقدمهما الهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للفعاليات، من إشراف وتنظيم «روتانا للصوتيات والمرئيات»، سيقامان في ليلتين متتاليتين بـ24 و25 يونيو 2022، بمسرح مدينة «جدة سوبردورم».

حفلا عبد المجيد عبد الله فى جدة 24 و25 يونيو

كشفت شركة روتانا فى بيان لها، أن عبد المجيد عبدالله حقق إنجازا، إذ أنه أول مطرب خليجي وعربي من نجوم الصف الأول يحيي حفلين بمفرده وفي أيام متتالية، تعتبر حاليا الحدث الفني الأبرز، وحديث الناس في الكويت وجدة.

أبديا الفنان عبد المجيد عبد الله، سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، سعادتهما بهذا الانجاز الكبير، ووصفا نفاذ تذاكر الحفلات وفي غضون ساعات، أنه حدث يترجم مشاعر المحبة والشوق الكبير الذي يربط «أبوعبد الله» مع جمهوره ومحبيه، وغرد مجيد سعيدا: «لجدة كل الليالي».

عبد المجيد عبد الله: سعيد بهذا الانجاز الكبير

وسيقدم عبد المجيد عبد الله في حفليه بجدة، برنامجا متكاملا يتضمن أغنيات آخر ألبوماته «عالم موازي»، وما لم يغنه منه في حفلاته السابقة، إضافة لروائع أغانيه القديمة والحديثة من مشواره الفني الكبير، ويصاحبه فيها فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.