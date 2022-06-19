«قلقان ومتوتر».. مستخدمو التواصل الاجتماعي يسخرون من صورة زيلينسكي وماكرون

تداول رواد التواصل الاجتماعي بقوة وسخرية صور لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث لقى انتقادات عدة عقب زيارته إلى كييف، متسائلين عن سبب الزيارة المفاجئة، خاصة قبل ثلاثة أيام من موعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

صورة لقاء ماكرون وزيلينسكي تشغل رواد التواصل الاجتماعي

وأعرب العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي عن توتر وقلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أثناء احتضان وتعميق نظيره الفرنسي، مؤكدين عن مدى الحرج الذي ظهر على ملامح وجه زيلينسكي وهو رافض عناق نظيره الفرنسي، وعلق أحد المتابعين أن زيلينسكي يشعر براحة و سعادة أكبر في صحبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث اعطاه شيكا بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني، فيما كتب آخر أن «الحرج يبدو على زيلينسكي»، في حين علق مستخدم آخر قائلا: «يبدو زيلينسكي في تلك الصورة أكثر توترا من تلك الصور الأخرى التي تم التقاطها خلال أشهر الصراع الأخيرة».

زيلينسكي يرفض عناق ماكرون

وبحسب قناة العربية، أوضح معلق آخر، أن الصورة توضح مدى رفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي لعناق ماكرون، وذلك أثناء التفات وجهه بعيدا خلال المصافحة، ما يشير ذلك إلى الكثير من الغموض.

سخرية روسيا على صورة لقاء زيلينسكي بماكرون

ومن جهة أخرى، أثارت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تفاعلا كبيرا بعد تعليقها الساخر على صفحتها الشخصية عبر فيس بوك على الصورة التي جمعت بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: «الآن أفهم لماذا كان لبوتين طاولة طويلة».

ويذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراغي، قد وصلوا صباح الخميس الماضى، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك من أجل دعم أوروبا لأوكرانيا.