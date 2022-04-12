الانتخابات الفرنسية .. جولة ثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان

مازالت أخبار الانتخابات الفرنسي تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الفرنسية، أمس، وتصدر المرشحان إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، ومارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني المحسوب على اليمين، نتائج المرحلة الأولى، وتأهيلهما للمشاركة في المرحلة الثانية والنهائية للانتخابات الفرنسية يوم 24 أبريل الجاري.

12 مرشحا في الجولة الأولى

وشهدت الانتخابات الفرنسية منافسة شرسة بين المرشحين الـ12 الذين ترشحوا في المرحلة الأولى، لينجح اثنين فقط للوصول إلى المرحلة الثانية، وهما الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان.

«ماكرون» يتصدر بفارق بسيط عن «لوبان»

ورغم ارتفاع نسبة المقاطعة في الانتخابات الفرنسية من المواطنين، والتي وصلت إلى 26,31% من إجمالي 49 مليون صوتاً يحق لهم التصويت في الانتخابات إلا أن الرئيس المنتهية ولايته «ماكرون» تمكن من الوصول إلى الصدارة بعدد أصوات بلغت 9.785.578 بنسبة 27.8%، لتأتي بعده في المركز الثاني مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بعدد أصوات 8.136.369 صوت بنسبة 23.1%

ورغم الفارق البسيط بين «ماكرون» و«لوبان» إلا أن الجميع مازال يتساءل عن من صاحب الفرص الأعلى للوصول إلى مقعد الرئيس بعد الحصول على النسبة الأعلى من الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الفرنسية، المقرر حدوثها يوم الأحد الموافق 24 فبراير.

وبعد إعلان وزارة الداخلية الفرنسية نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الفرنسية، وتصدر ماكرون، أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر دعمهم لإيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان، التي حظيت بدعم مرشح اليميني المتطرف الآخر إريك زيمور.

تحذيرات من وصول «لوبان»

وشهدت مرحلة الدعاية الانتخابية تحذيرات من «ماكرون» ضد منافسته الأقوى «لوبان» في تصريحات لعدة وسائل إعلامية، مؤكداً أن وصولها إلى منصب الرئيس قد يؤثر على إبعاد المستثمرين، كما أن لها ميولاً عنصرية تجاه ملف المهاجرين واللاجئين.