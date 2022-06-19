رئيس مصلحة الضرائب: «معندناش نية للزيادة»

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب التي يدفعها المواطنون يستفيد منها الجميع من أجل إنشاء الطرق والمستشفيات وكذا إنشاء مشروع التأمين الصحي الشامل، «عايزين المواطن يتعالج على نفقة الدولة بالكامل أيا كان نوع المرض أو العملية اللي محتاج يعملها».

فؤاد: الضرائب يصل نسبتها لـ75% من الموازنة العامة للدولة

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الضرائب المصرية يصل نسبتها لـ75% من الموازنة العامة للدولة، وكلما زادت الضرائب كلما زادت الأرباح والاستثمارات بداخل الجمهورية، «الضريبة 3 أنواع، ضريبة للدمغة وضريبة للقيمة المضافة وضريبة على الدخل».

فؤاد: الفترة الأخيرة حدث نمو كبير في الإيرادات الضريبية

واستطرد: «خلال الفترة الأخيرة الضرائب حصل فيها نمو كبير في الإيرادات الضريبية، مش بسبب زيادة الضرائب على الناس، وإحنا معندناش نية لزيادة الضرائب، وكل ما نعمل عليه الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وأن اللي مدخلش معايا في المنظومة الضريبية يشترك معانا في حدود المعقول اللي مش هتضايقه، وبكده هيكون مواطن صالح وبيؤدي أعماله بشكل أكثر ارتياحية ولا يخشى من التهرب الضريبي».

وأوضح أن حققنا وفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية نتيجة لتطوير آليات المنظومة في التحصيل، حيث إن الإقرار الإلكتروني قد سهل الكثير على الممولين الضريبيين وأصبحوا يستطيعون وبسهولة تقديم إقراراتهم الضريبية عبر جهاز الحاسب الآلي وبكل سهولة ويسر.

وتابع: «أطالب من يعملون في التجارة الإلكترونية تسجيل بياناتهم طواعية ضمن منظومة الضرائب الإلكترونية، ونعمل بدءًا من يناير 2021 بالفواتير والإيصالات الإلكترونية ووصلنا حاليًا إلى المرحلة السابعة من تنفيذ تلك المنظومة، وحققنا 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ11 شهرًا الماضية».