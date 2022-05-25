تعرف على كيفية التصالح مع مصلحة الضرائب بالغرامة المالية دون حبس

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك العديد من الظواهر التي يتعامل معها القانون من خلال بعض الاجراءات، موضحًا أن ممارسة أي نشاط يستلزم إخطار مصلحة الضرائب خلال شهر على الأكثر، لافتًا إلى أنه في حال التوقف أو مغادرة البلاد أو التنازل عن العين لابد من إخطار مصلحة الضرائب، وبالتالي يتم وقف المحاسبة.

وشدد «محروس» في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح » على قناة «dmc»، على ضرورة إخطار مصلحة الضرائب بالمستجدات من إغلاق أو تنازل، لافتًا إلى أنه في حال عدم تقديم الممول ما يفيد بهذه المستجدات، فسوف يتم فحص الملف ويتم إجراء مناقشة ومعاينة، موضحًا أن المعاينة تتم بمعاينة المنشأة ذاتها و تتضمن أيضًا مشاهدة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر لرصد حركة النشاط من عدمه من خلال المشاهدات والطلبات، مشيرًا إلى تطور أساليب الفحص بمصلحة الضرائب لمواكبة التطور التكنولوجي، وأن التطور شمل أيضًا أساليب المعاينة وأساليب المناقشة مع الممول، وأنه في حال ثبوت توقف النشاط وأن المنشأة مغلقة بالفعل يتم عمل استبعاد من المحاسبة.

التهرب الكلي من الضرائب والتهرب الجزئي

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التهرب الضريبي ينقسم إلى تهرب كلي للضرائب وآخر جزئي،لافتًا إلى أن التهرب الكلي عند ثبوته تبدأ مصلحة الضرائب في محاسبة المتهرب، من خلال إخطاره بالنموذج، ويمكن للمتهرب الطعن على التقديرات الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب، ويستطيع كذلك تقديم البيانات الخاصة به، ثم يتم عمل تصالح، مع محاسبة المتهرب من الضريبة بأثر رجعي.

عقوبة المتهرب الضريبي في حالة التصالح

وأكد «محروس» أن عقوبة التهرب الضريبي تكون عقوبة مالية وتصل إلى الحبس، مشيرًا إلى أن التصالح مع المتهرب من الضريبة يتم من خلال تسديد الضريبة قبل رفع الدعوى العمومية، وتكون العقوبة هي دفع 100% من الضريبة مرة أخرى، لافتًا إلى أن التهرب الجزئي يكون بوجود ملف للممول في المصلحة لكنه متهرب في جزء معين من رقم الأعمال، والتي يتم إثباتها في مصلحة الضرائب من خلال المستندات والإخطارات والتعاقدات التي تأتي للمصلحة من الخارج، كأن يقدم الممول ما يفيد أن رقم الأعمال هو 600 ألف جنيه، ويتم إثبات أن الرقم الحقيقي هو مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم محاسبة المتهرب الضريبي على 400 ألف جنيه، ذلك في حال أنه تم التصالح قبل رفع الدعوى العمومية والتي تمكن المتهرب الضريبي من التصالح مع مصلحة الضرائب بدفع 100% من الضريبة، أما في حال رفع الدعوى العمومية فيكون التصالح بدفع 150% من قيمة الضريبة والمستحقات.