مدير «بناء القدرات»: نسعى إلى توعية المواطنين بكيفية الالتزام تجاه قضايا البيئة

قال الدكتور أحمد وجدي، مدير مشروع بناء القدرات بوزارة البيئة، أستاذ الهيدرولوجي بجامعة القاهرة، إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي بدأت الاهتمام بالمرحلة الابتدائية، لافتا إلى أنه بدأ تطبيق مفهوم جديد في مصر يدعم كيفية الفهم لا الحفظ «الطالب لو فهم الموضوع هيفضل في دماغه وتفكيره دايما على عكس لو حفظه هينساه بعد فترة بسيطة».

الالتزام تجاه الاتفاقيات الدولية

وأوضح وجدي، خلال مداخلة ببرنامج «الصدى» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن وزارة البيئة لديها بعض المفاهيم الخاصة بالقضايا البيئة وخاصة المتعلقة بالاتفاقيات التي وقعت عليها مصر؛ ومنها اتفاقية المناخ التي تنص على التزامات على الدولة المصرية، وتسعى إلى توعية المواطنين في مصر بكيفية الالتزام تجاه قضايا البيئة والمسؤولية تجاه الاتفاقيات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها.

مسؤوليات الفرد تجاه موارد البيئة

وأشار وجدي، إلى أن وزارة البيئة تقدم المعلومات الأساسية المطلوب أن يعرفها الطالب مثل المصطلحات المتعلقة بالبيئة من أنواعها ومسؤوليات الفرد تجاه مواردها من خلال عدم تلويثها أو استنفاذها، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضع تلك المناهج في المقررات الدراسية، وتصنع البيئة الحقائب العلمية كفلسفة جديدة لمخاطبة المعلمين بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتوعيتهم بفكرة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والفصائل المعرضة للانقراض في مصر ومشكلة التصحر واستخدام الوقود الأحفوري وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير تغيرات المناخ.

وتابع مدير مشروع بناء القدرات بوزارة البيئة، أن الحقائب العلمية التي أعدتها الوزارة تتكون من المعلومات الأساسية الخاصة بالرسائل البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية من أجل توصيل مفهوم التكيف مع التغيرات للطلاب كظاهرة لا سيطرة لنا عليها من خلال تخفيف آثارها.