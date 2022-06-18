وزيرة البيئة الألمانية لـ«الوطن»: الطاقة تحوَّلت لسلاح.. ويجب التحرك لـ«المتجددة»

قالت جنيفر مورجان، وزيرة الدولة الألمانية لشؤون البيئة والمفوضة الدولية لشؤون المناخ، إن الأزمات الأخيرة تؤكد أهمية وحتمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث أصبح توفير إمدادات الطاقة سلاح، وهو ما يعني ضرورة الانتقال سريعا نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتجددا.

وأضافت مورجان، في حديثها لـ«الوطن»، أن مصر لديها اهتمام متزايد بقضايا البيئة مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ بمشاريع الطاقة المتجددة.

التزامات الدول الصناعية

وتابعت أن الدول الصناعية عليها التزامات كبرى، وينبغي أن تتحرك بشكل أكثر جدية نحو الوفاء بالتزامتها وهو ما يظهر عدم تحققه لدى بعض الدول حقيقة أصبحت قضية التكيف مع التغيرات المناخية ضرورة حتمية مع تزايد آثار التغيرات المناخية وسيكون هذا المحور محل حديث خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ومن جانبها تلتزم ألمانيا بتنفيذ عدد من التعهدات والتدابير بما فيها تلك التي تم الاتفاق عليها خلال جلاسكو، وسنناقش السياسات التي وضعتها الدول التي تستحق التمويل واستراتيجيات تنفيذها ومن ثم دعمها خلال مؤتمر شرم الشيخ.

كيف واجهت مصر التغيرات المناخية؟

وأوضحت الوزيرة أن قضية التغيرات المناخية تكتسب اهتماما متزايدا في مصر، خاصة مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ، ورأيت خلال زيارتي عملا رائعا من جانب المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والبرامج الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها من الجهات في سبيل دعم مشروعات التكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية سواء في مجالات الزراعة أو التحول للطاقة النظيفة وغيرها من المجالات.

وحول التأثير المحتمل للحرب الأوكرانية الروسية وأزمة كورونا على مباحثات تمويل قضايا التغيرات المناخية بشكل عام وعلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بشكل خاص، قالت: «إذا نظرنا إلى تلك الأزمات سندرك أهمية وحتمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث أصبح توفير إمدادات الطاقة سلاحا، وهو ما يعني ضرورة الانتقال سريعا نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتجددا، ونحن في ألمانيا نولي اهتماما خاصا بالانتقال بصورة سريعة إلى مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة الطاقة، ونسير بخطة سريعة نحو إقرار قوانين للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة».