البيئة: إطلاق 2000 طائر حبارى من مطروح للحفاظ عليه من الانقراض

قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنّ طائر الحباري كان أحد الطيور الموجودة في مصر بالصحراء الغربية، ويتغذى على اللافقاريات والحشرات الصغيرة والنباتات والأعشاب، أي أنها ليست من العشبيات أو آكلات اللحوم.

طائر الحباري بدأ يصل إلى مرحلة حرجة من الانقراض وبخاصة في مصر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «آخر مشاهدات لطائر الحبارى كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبدأت أعدادها تقل في مصر والعالم كله وبدأ يصل إلى مرحلة حرجة من الانقراض وبخاصة في مصر».

مشاهدات غير مؤكدة أو موثقة علميا من الأهالي حول مشاهدة «الحبارى»

وتابع حمادة، «كان هناك مشاهدات غير مؤكدة أو موثقة علميا من الأهالي وزوار المنطقة في الصحراء الغربية وحتى الحدود مع ليبيا لطائر الحبارى، إلا أنه أوشك على الانقراض من مصر، لذلك اتخذت وزارة البيئة عدة إجراءات لاستعادة هذا الطائر المهم في البيئة المصرية من بينها إطلاق 2000 طائر للحفاظ عليه من الانقراض».

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن هذا الأمر جاء بتوجيهات من القيادة السياسية في مصر والإمارات، وبناءً على هذه التوجيهات صدرت تكليفات من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل التعاون وكيفية العمل في الملف البيئي واستعادة النظم البيئية مع الإمارات، وبخاصة أن لديها صندوق دولي للحفاظ على الحبارى حول العالم حيث يعمل لأكثر من 50 سنة.