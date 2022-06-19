مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات الجوية بسبب الاحتجاجات

ألغى مطار بروكسل جميع الرحلات الجوية المقررة، غدا الاثنين، قبل قليل، وذلك بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابات العمالية البلجيكية، وسيعمل فقط على استقبال الرحلات القادمة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بروكسل

أعلن مطار بروكسل في بيان، أنه لن يجر تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل يوم الاثنين 20 يونيو، بسبب الاحتجاجات وإضراب قسم كبير من رجال الأمن، كما حث المطار المسافرين على عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم، ومن المقرر أن يستمر المطار في استقبال طائرات الركاب والشحن القادمة إليه.

ويذكر أن النقابات البلجيكية، دعت عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد صباح الغد.