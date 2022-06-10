وقف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي لمدة يومين إثر هجمات إسرائيلية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد هجمات صاروخية إسرائيلية أضرت بمدرج الطائرات، بحسب مصادر.

وأوضحت وزارة النقل السورية أن تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي كان بسبب اضطرابات فنية، لكن موظفا في المطار قال لوكالة فرانس برس إن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة أثرت على المنشأة.

تأجيل الرحلات بمطار دمشق الدولى لمدة 48 ساعة

وأوضح موظف المطار، «اضطررنا إلى تأجيل جميع الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل وتم تغيير مسار بعض الرحلات عبر مطار حلب».

وفيما لم تشر وزارة النقل السورية إلى أي علاقة للقرار بالاستهداف الإسرائيلي، ذكرت أن الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر المطار سيتم فور إصلاح تلك التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية.

وقال مسؤول في شركة طيران عربية، إن مهبطًا للمطار قد أصيب أثناء الهجوم الإسرائيلي، وهو ما أفادت به صحيفة «الوطن» التابعة للحكومة السورية.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أفادت بشن إسرائيل هجمات على جنوب دمشق قائلة إن وابل صواريخ أطلق من مرتفعات الجولان المحتلة حوالي الساعة الرابعة والثلث صباحا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا»، أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت معظم الصواريخ ، لكن تلك التي وصلت إلى هدفها خلفت مدنيًا واحدًا على الأقل ، وألحقت أضرارًا مادية.

فيما أوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن خلال مقابلة مع قناة «العربية» إن الضربة الإسرائيلية في مطار دمشق دمرت مستودعات لحزب الله، وفصائل إيرانية أخرى، لافتا إلى أن المليشيات الإيرانية تخزن السلاح وسط مناطق سكنية سورية.

تأثر برج المراقبة في مطار دمشق بالضربة الإسرائيلية

وأشار إلى تأثر برج المراقبة في المطار بالضربة الإسرائيلية، مضيفا أن إيران حولت سوريا إلى مستودع للذخيرة والسلاح.

وأشار إلى سقوط جرحى من الميليشيات، مؤكدا أن القصف استهدف 3 مواقع في مطار دمشق.