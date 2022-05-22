بلجيكا تطبق الحجر الصحي الإجباري لمواجهة جدري القرود

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن بلجيكا بدأت تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يوما ضد مرض جدري القرود، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تتخذ مثل تلك الخطوة، وذلك عقب تأكيد 14 دولة أخرى تفشي المرض بها.

بلجيكا تطبق الحجر الصحي لمدة 21 يوما

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، أن الحالات الثلاث المصابة بالمرض سيعزلون أنفسهم لمدة 3 أسابيع.

وبحسب وزارة الصحة البلجيكية، فجميع الحالات المصابة، اكتشفت إصابتها بعد تواجدها في مهرجان بمدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية الأسبوع الماضي.

وبدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض جدري القرود حول العالم ليصل إلى 92 شخصا.

وقالت المنظمة، إن تلك الحالات الـ92 سجلت في 12 دولة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بمرض جدري القرود حتى الآن، وأن الحالات المصابة لم تزور مواطن تفشي الوباء.

المرضى يتفشى في 9 دول أوروبية

وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فقد تفشى المرض في 9 دول أوروبية حتى الآن، وهي المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، فيما تعد وسط وغرب أفريقيا أكثر المناطق انتشارا .

تحذيرات طبية من انتشار جدري القرود خلال الصيف

وتزايدت التحذيرات الدولية والطبية من انتشار جدري القرود خلال فترة الصيف، بسبب زيادة التجمعات والاحتفالات، حيث أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، توقعات ارتفاع أعداد الإصابة خلال الفترة المقبلة.

فيما نفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير، علاقة الإصابة بالمرض بالسفر إلى مناطق الوباء، مشيرة إلى أن مرض جدري القرود غير نمطي، ولا يظهر في الدول التي يعد المرض مستوطنا فيها.

كما حذرت المنظمة، من وصم جماعات بعينها بالتسبب في ذلك المرض، الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.