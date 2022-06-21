معرض بمتحف المركبات وورش تعليم عزف بملوي في يوم الموسيقى العالمي

ينظم متحف المركبات الملكية متمثلًا في قسم المعارض المؤقتة بمتحف المركبات الملكية معرضًا مؤقتًا بعنوان «في حب البيئة والموسيقى»، اليوم، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، واليوم العالمي للموسيقى ويوافق 21 يونيو من كل عام.

ويضم المعرض المؤقت مجموعة من أهم المقتنيات المرتبطة بالبيئة كالعربة السبت المصنوعة من خشب الخيزران، وهي مادة صديقة للبيئة، كما يضم المعرض بعض الصور والوثائق الأرشيفية التي تصور العمال أثناء تنظيفهم للإسطبلات ومخلفات الخيول، ويشمل المعرض بعض أهم المقتنيات المرتبطة بالموسيقى مثل الآلات الموسيقية التي كانت تستخدم في المواكب الرسمية وبعض الصور التي تؤرخ للمواكب التاريخية

ورش تعليم موسيقى تراثي

كما أعلن متحف آثار ملوي بمناسبة يوم الموسيقى العالمي عن إقامة ورشة عمل لتعليم الموسيقى والعزف علي الآلات التراثية يومي الإثنين والخميس الموافقين 20، 23 يونيو 2022م الساعة العاشرة صباحًا.

اختتام أسبوع المتاحف

من ناحية أخرى اختتم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «أسبوع المتاحف» باستعراض مجموعة من آثار متحف الإسماعيلية حيث يضم المتحف مجموعة من الموزاييك اكتشفت في منطقة الشيخ زويد ومنها قطعة ضخمة من أرضية الفسيفساء التي كانت تزين القصور تلك القطعة الفريدة اهم قطع المتحف مثبتة بأرضية القاعة الرئيسية بالمتحف ومقسمة إلى 3 صفوف.

وكلًا من القسم الأول والثاني يمثلان قصص أسطورية، وفي الصف الأخير بنهاية اللوحة يوجد نص مكتوب باللغة اللاتينية من 4 سطور ترجم إلى «يجب عليه أن يتجنب الخمر من أجل أن يتجنب الشر والكراهية».