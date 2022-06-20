عاجل.. وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 للّجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ قليل صناديق أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية والبابل شيت، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، في أولي أيام الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع، وسط تأمينات من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2022.. وصول الاسئلة

يبدأ امتحان مادة التربية الدينية الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة العاشرة ونصف، ويبدأ امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة ويستمر لمدة ساعة ونصف.

توجيهات بشأن صناديق اسئلة امتحانات الثانوية

ووجهت وزارة التعليم، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة أن يتم استلام صناديق الأسئلة والبابل شيت ومجلدات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسئول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددة على أن تأمين الأسئلة بعد استلامها مسئولية رئيس اللجنة وأيضا فتح المظاريف.

وقالت الوزارة إن فتح مظاريف الأسئلة، قبل دقائق من الامتحان مشيرة إلى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة.