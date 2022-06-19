مديريات التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة 2022

انتهت المديريات التعليمية من اللمسات النهائية، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، غدا، بالمواد غير المضافة للمجموع، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية، جاهزية المدارس كمقار اللجان الامتحانية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وأنهت الإدارات التعليمية كل استعداداتها، من تجهيزات الاستراحات واللجان، وتوفير كل المتطلبات من مراوح، والتأكد من عملها بكفاءة، وكذا أعمال الصيانة والتأكد من مناسبة الأثاث للمرحلة العمرية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان

وطالبت المديريات التعليمية، رؤساء لجان الثانوية العامة التحلي بضبط النفس، واحتواء المواقف، وخلق المناخ هادئ لابنائنا الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتواجد المدير العام، وفريق الإدارة في محيط اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها لتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان.

كما طالبت المديريات رؤساء اللجان، بالتواصل مع غرفة عمليات الإدارة والتنسيق مع المدير العام، لتقديم الدعم الكامل بالاستراحات، وتأكيد تعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان مع التأكيد علي التواصل المباشر بغرفة عمليات الإدارة لحظة بلحظة، والابلاغ عن أي طارئ، وتسليم رؤساء اللجان السلف كاملة، وتوفير احتياجاتهم من أدوات وورق وماكينة تصوير.

تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم قبل الامتحان

وأكدت المديريات، سرعة استلام ورق استكمال كتيب المفاهيم، ويسلم يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها، بالاضافة إلى توفير كل مستلزمات رؤساء اللجان، مشددة علي تواجد سيارات الإدارات بالمطبعة في تمام السادسة مساء اليوم.

وأضافت، يجر تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم قبل الامتحان ويوقع الطالب على استلامه، إذ يجر استرداده في نهاية كل امتحان وحفظه بكنترول اللجنة، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة عليه، مؤكده بعدم السماح للطالب نهائيا الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة واذا حدث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويتم تسليم إخلاء طرف رؤساء اللجان، بعد استلام كتيبات المفاهيم كاملة بنفس العدد وبها أوراق استكمال المفاهي.