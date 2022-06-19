تخصيص 9 أوتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن تخصيص 9 أوتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من قاطني مدينة المنيا الجديدة، إلى لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك حرصاً من المحافظة على التيسير على أبنائها من الطلاب، طوال فترة الامتحانات، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي ستنطلق غداً الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.

نقل الطلاب إلى اللجان المخصصة بمدينة المنيا

وسيكون التحرك للأتوبيسات في تمام الساعة 7:30 صباحًا، ويكون توزيعها كالتالي:

- أوتوبيس لنقل طلاب الثانوية العامة من منطقة كمين الصفا وحي القرنفل.

- 4 أوتوبيسات (للبنات) تتمركز في ميدان الشباب.

- 4 أوتوبيسات (للأولاد) تتمركز أمام مدرسة المنيا الثانوية بنين بالمنيا الجديدة.

ويأتي ذلك لنقل الطلاب إلى اللجان المخصصة لهم بمدينة المنيا، والعودة بهم إلى نفس الأماكن عقب انتهاء الامتحان.

استعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة

وأكد محافظ المنيا أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفًا و98 طالبًا وطالبة.