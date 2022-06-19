«المشاط»: نعمل على توفير التمويلات التنموية اللازمة للقطاعات المختلفة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة وزيرة التعاون الدولي، مشيدًا بحرص الوزيرة على لقاء أعضاء مجلس الشيوخ ولجانه المختصة، لتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالوزارة في ضوء الرؤية التنموية الطموحة للدولة المصرية.

توفير التمويلات التنموية

من جانبها، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجلس الشيوخ على حسن الاستقبال، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي لا تدخر جهدًا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، فى ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.

وتطرقت «المشاط»، إلي زياراتها الخارجية مؤخرًا ولقاءاتها المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والترويج لقصص مصر التنموية وفقًا للدور المنوط لوزارة التعاون الدولي، إذ تسعى أيضًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، من خلال اللجان العليا المشتركة.

الشراكات الدولية الناجحة

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية، أيضًا، من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من سير المناحي التنفيذية للمشروع كما هو مخطط له، وأيضًا لإبراز الشراكات الدولية الناجحة التي جرى تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز جهود التنمية المستدامة.