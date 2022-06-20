تعرف على الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة في يوليو 2022 «انفوجراف»

يترقب ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشغف بالغ، حلول شهر يوليو 2022، للاستفادة من حزمة قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، وتحسين أجور موظفي الدولة من الجهاز الإداري للدولة ، والعاملين بالقطاعين العام والإعمال العام ، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور بواقع 300 جنيه لكل درجة مالية، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل 2022 .

الحد الأدنى للأجور للدرجات المالية لموظفي الحكومة

«الوطن» تستعرض من خلال الإنفوجراف، الموضح بالرسم البياني التالي، قيمة الحد الأدنى للأجور للدرجات المالية لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بعد الزيادة التي قررها رئيس مجلس الوزراء وهي كما يلي:

الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين

يجب ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن:

- 8700 جنيه للدرجة الممتازة

- 6300 جنيه للدرجة العالية

- 5100 جنيه للمدير العام

- 4500 جنيه للدرجة الأولى

-3420 جنيها للدرجة الثالثة

- 3180 جنيها للدرجة الرابعة

- 2940 جنيها للدرجة الخامسة

- 2700 جنيه للدرجة السادسة