عاجل .. زيادة مرتبات شهر أبريل وتطبيق الحد الأدنى للأجور

تعتزم الحكومة زيادة المرتبات في شهر أبريل المقبل لموظفي الجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بحسب ما أعلن وزير المالية محمد معيط، يوم أمس، مشيراً إلى أن زيادة المرتبات في شهر أبريل تأتي مبكراً عن الموعد الذي تشهد الزيادة مع أول السنة المالية الجديدة في يوليو.

وتشمل زيادة مرتبات شهر أبريل، قرابة 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري، موزعين على أكثر من 66 جهة ومصلحة ووزارة ومؤسسة رقابية، علاوةً على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتضم 115 شركة تتبع 8 شركات قابضة.

وزير المالية أعلن عن زيادة المرتبات في أبريل

قرار زيادة المرتبات شهر أبريل الذي أعلنه وزير المالية في بيانٍ يوم أمس، عقب عليه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مطمئناً المواطنين بشأن تحركات وجهود الدولة لمواجهة التضخم العالمي الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشمل زيادة مرتبات شهر أبريل، تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصبح 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه حالياً، بالإضافة إلى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% بدلاً من 7% من الأجر الشامل، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أقل راتب في الجهاز الإداري للدولة سيكون 2700 جنيه

بموجب القرارات الحكومية سيكون أقل مرتب في الجهاز الإداري للدولة هو 2700 جنيه، للدرجة السادسة، ويصل هذا المبلغ إلى 8700 جنيه للدرجة الممتازة، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021.

وشملت القرارات التي أعلنها وزير المالية، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه، وتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع مدة 3 أعوام، علاوةً على زيادة أعداد المستفيدين من مساعدات برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات 13% اعتباراً من شهر أبريل، بالإضافة إلى خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 50%.