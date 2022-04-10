الحد الأدنى للأجور للموظفين.. 2700 جنيه في الشهر للدرجة السادسة

الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات؛ تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الحد الأدنى للأجور للموظفين، وفقا لما صدر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد.

الحد الأدنى للأجور للموظفين

وتضمن القرار أن يكون كما يلي:

- الحد الأدنى للأجور للموظفين للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين لدرجة مدير عام بـ5100 جنيه شهريا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة الأولى 4500 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة الثانية 3900 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة الثالثة 3420 جنيهًا شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة الرابعة 3180 جنيهًا شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة الخامسة 2940 جنيهًا شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور للموظفين الدرجة السادسة 2700 جنيه شهريًا.

إجازات الموظفين الرسمية خلال شهر رمضان 2022

تتمثل إجازات الموظفين الرسمية خلال شهر رمضان 2022، في:

- يوم الإثنين 25 أبريل، ويوافق مناسبتي ذكري عيد تحرير سيناء في 25 أبريل 1982، وعيد شم النسيم.

- يوم 1 مايو الذى يناسب وقفة عيد الفطر المبارك وأيضًا عيد العمال الموافق 1 مايو.