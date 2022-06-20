مدبولي: لدينا ذخيرة من شركات المقاولات والمصانع ستُحدث الفارق بالدول الشقيقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تمتلك حاليا ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الافريقية والعربية يأتي منها مشروع سد الرئيس جوليوس نيريري على نهر روفيجي في تنزانيا.

ملتقى «بناة مصر»

وأضاف مدبولي في كلمته خلال ملتقى بناة مصر، أنّ المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق حلم شعب تنزانيا في التنمية، كما تنفذ الشركات المصرية الكبرى ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في الدول الأفريقية والعربية.