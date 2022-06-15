مدبولي: مصر تسعى لتمكين الشباب في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى لتمكين الشباب في المناصب القيادية، والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم في جميع نسخه، مؤكدا أن منحة «ناصر» للقيادة الدولية، تعتبر إحدى آليات تنفيذ رؤية «مصر 2020-2030».

وأضاف «مدبولي»، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، إن المنحة تُعد أحد أهم أوجه تفعيل الشراكة، وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول الاستثمار في الشباب، وميثاق الشباب الإفريقي، ومبادئ حركة عدم الانحياز، فضلًا عن تمكين الشباب وإعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للاختلاط ببعضهم البعض، وعقد الشراكات في مختلف المجالات ليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، كما يُشير الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة.