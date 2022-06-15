«مدبولي»: العالم يحتاج طاقات الشباب لإخماد أصوات الشر والعنف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي تحت عنوان «تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز» لنجلس معًا على مائدة واحدة نتدارس فيما بيننا الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز وأثرها على العالم في ظل الصراعات الطاحنة في الأرجاء، ومن ثم نضع سُبل إحياء مبادئ عدم الانحياز وصياغة مفهوم جديد بما يوافق معطيات عصرنا من وجهات نظر شبابية.

رفع التوصيات لصناع القرار

وأضاف «مدبولي»، خلال ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، أننا نأمل أن تؤخذ توصياتكم في الاعتبار وترفع لصناع القرار ولقيادتكم السياسية في دول حركة عدم الانحياز في القمة المقبلة لما تمثله من قوة سياسية قادرة على التأثير على غالبية التطورات الجارية في العالم، فوسط هذه البيئة العالمية المشحونة بالصراعات والمخاوف فإن العالم بحاجة إلى طاقات الشباب وتبنيهم لمبادئ الحركة من جديد، وذلك إخمادًا لأصوات الشر والعنف والحرب وتعزيزًا لقيم العدالة والسلامة والأمن.

بحث التوصيات ودراستها بشكل وافٍ

وتابع: «إخوتي الأعزاء كل الدعوات وأطيب التنميات لكم بدوام التوفيق والسداد ونحن في انتظار التوصيات البناءة التي نتجت عن كافة الفعاليات ومناقشات تلك المنحة ونقوم ببحثها ودراستها بشكل واف تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع بإذن الله».