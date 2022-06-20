وظائف «الهجرة» للمصريين في ألمانيا.. رابط التسجيل والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا، في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

التسجيل في وظائف «الهجرة» للمصريين بألمانيا

تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لـ وظائف ألمانيا، وأولها خطوات التقديم والتسجيل، وفقا لبيان وزارة الهجرة:

- تبدأ خطوات التقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا، بملء البيانات الموضحة في الاستمارة من هنــــــا واتباع التعليمات.

- ملء السيرة الذاتية المرفقة بالرابط التالي بطريقة صحيحة.

- إرفاق الاستمارة والسيرة الذاتية، وإرسالهما إلى البريد الإليكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg.

- يجب على المتقدم الالتزام بالسيرة الذاتية وفقًا للمحددات التالية، ويمكن تحميلها عبر الرابط من هنــــــا للتسجيل.

- إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة.

- استيفاء المستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج «MoSEEEA» على البريد الإلكتروني.

- لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد «برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا».

شروط التسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

نوهت الوزارة، على عدد من الاشتراطات خلال التسجيل في وظائف الهجرة للمصريين في ألمانيا، وهي:

- لن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية.

- سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.

- إرسال الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغة word.

- إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

البيانات المطلوبة

- الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة».

- الجنس.

- تاريخ الميلاد «اليوم/الشهر/السنة».

- الجنسية.

- عنوان الإقامة «شامل المحافظة».

- الحالة الإجتماعية.

- عدد الأطفال إن وجد .

- الموقف من التجنيد «للذكور فقط».

- بيانات التواصل.

- رقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني.