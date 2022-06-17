  وزارة الهجرة تعيد جثماني زوج وزوجة مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن

نجحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في إعادة جثماني زوج وزوجة مصريين من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، تلبية لرغبة أسرتيهما، دون تحملهم أي تكلفة.

السفارة المصرية بأمريكا والتضامن وفرتا عربات إسعاف لنقل الجثمانين

ووجهت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، شكرها للسفارة المصرية في أمريكا وكذا وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفيرها عربات إسعاف لنقل الجثمانين عند وصولهما لمطار القاهرة.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤسسة «مصر الخير» تحملت تكلفة نقل الجثمانين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الطارئة لتجهيز وشجن الجثمانين دون انتظار شهادة إعسار.

كانت وزارة الهجرة تلقت طلبات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الحادث المأساوي الذي تعرض له زوج وزوجة مصريان في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث طلب أهالي الزوجين نقل الجثمانين للدفن في مصر وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة، وبدورها قامت الوزيرة على الفور بالاتصال بمعارف الضحايا من الجالية المصرية وتقديم التعازي لأسر المتوفيين وتم التواصل مع السفارة المصرية وتقديم كل التسهيلات وترتيب نقل جثمانيهما لمصر عقب تحمل مؤسسة مصر الخير للتكاليف وتسلميها لذويهم اليوم.

الهجرة تناشد العاملين بالخارج ضرورة الاستفادة من وثيقة التأمين

وناشدت وزارة الهجرة، في بيان لها، جميع العاملين بالخارج ضرورة الاستفادة من وثيقة التأمين على العاملين في الخارج التي تم إصدارها في يناير الماضي، كبديل مستدام للحالات الطارئة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية ومجمعة شركات التأمين، وذلك باشتراك سنوي رمزي يقدر بمائة جنيه عبر الموقع التالي:

https://epti-egy.org/ep/

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة أنه في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.

وتابع البيان انه يستطيع المواطن طباعة الوثيقة من علي موقع المجمعة بعد عملية السداد الإلكتروني في بنك مصر عبر الرابط

https://eptiegy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qrynew/Default.aspx

أو عبر الواتساب، عن طريق الرقم التالي: «00201501115242».