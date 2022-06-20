تفاصيل صادمة في واقعة طالبة جامعة المنصورة.. شاب أنهى حياتها أمام بوابة الكلية

شهدت مدينة المنصورة جريمة بشعة، صباح اليوم، إذ لقيت طالبة في جامعة المنصورة مصرعها ذبحًا على يد زميلها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ذبح طالبة جامعة المنصورة على البوابة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

تفاصيل مصرع فتاة آداب المنصورة

وقال شهود عيان، كما ورد في التحريات، إن فتاة آداب المنصورة نزلت من ميكروباص ومعها زميلها أمام بوابة الجامعة، وقالت له «كلمة جارحة»، وعلى الفور أخرج زميلها سلاحًا أبيض «سكين»، وهرول خلفها وواجهها، ثم طعنها في منطقة الصدر عدة طعنات، وألقى بها على الأرض وذبحها من منطقة الرقبة.

وتابع شهود العيان أن الأمن الإداري للبوابة والطلاب تدخلوا سريعًا، ولكن بعد فوات الأوان، وتم التحفظ على الطالب الذي قتل طالبة جامعة المنصورة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وكذلك سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة، ونُقلت جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى الدولي.

ونُقل الطالب إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.