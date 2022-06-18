جامعة المنصورة تطلق قافلة «جسور التنمية 12» لأهالي قرى «حياة كريمة» بالدقهلية

انطلقت القافلة المتكاملة «جسور التنمية 12» من جامعة المنصورة لخدمة أهالي قرية بسنديلة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية السيد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلاً من الدكتورة إيمان أحمد ابو الفضل، منسق «حياة كريمة» بجامعة المنصورة والمهندسة شيماء محمد الصديق، منسق المبادرة بالدقهلية.

قافلة طبية وتوعوية

وبحسب بيان جامعة المنصورة فقد شملت القافلة المتكاملة علي قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وانشطة ترفيهية للأطفال وإرشاد زراعي و فحص حقلي .

وقالت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة البيطرية قامت بالكشف علي 617 حالة في التخصصات المختلفة و تحويل 49 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة و صرف العلاج بشكل مجاني لجميع المرضي.

وأكد الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة البيطرية قامت بالكشف علي 13 من الابقار و الجاموس ، 55 من الماعز و الاغنام، 18 من الدواب بالإضافة 76 من الدواجن 6 حيوانات اليفة وتقديم الإرشاد المربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

ورشه عمل بعنوان «خروف العيد»

وقالت الدكتورة وفاء أبو المعاطي رئيس لجنه رعاية وتنميه الطفولة بأن اللجنة قامت بعمل ورشه عمل بعنوان «خروف العيد» لحوالي 45 طفل وطفله تتراوح أعمارهم بين من 3 الي 13 سنة، إضافة الى عمل مسابقات رياضيه وترفيهيه و قصة تفاعلية عن الإجازة الصيفية، وتم توزيع الحلوى على حوالي 110 طفل وطفله من أبناء القرية.

التوعية عن جرثومة المعدة

ومن جانبها صرحت الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان اعضاء لجنة التوعية الصحية قدموا التوعية عن جرثومة المعدة طرق الانتقال والوقاية و متلازمة تكيس المبايض عند النساء و التوعية الصحية عن اهم الامراض التنافسية شارك في التوعية كلا من الدكتورة نجوى محمودأستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع ، والدكتورة أم هاشم محمود أستاذ مساعد صحة المرأة و التوليد، الدكتورة وفاء حامد مدرس تمريض صحة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة بأن القافلة الزراعية قد قامت بعمل ارشاد زراعي لعدد 20 مزارع من القرية و فحص حقلي لعدد من المزارع وتم تناول أهم الاساليب الحديثة وتوعية المهندسين الزراعيين وكذلك المزارعين بأحدث التقنيات والمعاملات الزراعية التى تعود بالإنتاجية المرتفعة للمحاصيل الزراعية وخاصة فى ظل التغيرات المناخية التى طرأت حديثا شارك في التوعية كلا من الدكتور محمود الرفاعي، والدكتور محمد صلاح شتيوي ، والدكتورة امل عبد الحافظ