زوج طالبة "التبول اللا إرادي" يكشف تفاصيل الواقعة وموقف جامعة المنصورة

قال "أحمد م."، زوج الطالبة ضحية التبول اللا إرادي أثناء امتحان بكلية الآداب بجامعة المنصورة، إن زوجته عادت إلى المنزل في هذا اليوم في حالة نفسية لا يمكن وصفها، وعلى من يحكم على الموقف عليه أن يضع نفسها مكانها، وكيف أنه حبسها حتى حدث لها ما حدث، فضلًا عن ظروفها الصحية فهي أجرت عملية ولادة قيصرية منذ 3 أشهر، وبالطبع حاولنا تهدئتها وكانت لا تريد الذهاب للكلية مرة أخرى، ولكننا ضغطنا عليها وأكدنا أنها لا ذنب لها فيما حدث، وإنما هو موقف من شخص لا يشعر بطلابه.

وأكد: أنني كمدرس، لا يمكن أن أفعل هذا مع الطالب أو تلميذ، ولو حدث لقامت الدنيا ولم تقعد خاصة من الوزارة، إلا أننا لم نجد أي رد فعل رسمي من الوزارة أو تحرك منها وكأن ما حدث لا يخصهم، ونجد من يطبطب على الدكتور بحجة أنه لم يقصد.

ويحكي أنه وجد لا مبالاة عند تقديم الشكوى للكلية، واعتبروا أن الأمر عادي، ويمر مرور الكرام، ورفض الدكتور حتى الاعتذار عما بدر منه من رفض طلب زوجتي منه الذهاب للحمام 3 مرات، فتوجهنا لقسم أول المنصورة، وحررنا محضر، وهناك وجدنا تفاعل كبير معنا، وبعدها وجدنا ضغوط كبيرة علينا للتنازل عن المحضر.